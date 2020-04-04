Житель Ижевска с лайнера Costa Magica заразился коронавирусом

У жителя Ижевска, пассажира круизного лайнера Costa Magica, подтвердился коронавирус. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

«Это 35-летний мужчина — один из пассажиров лайнера Costa Magica. Вместе с семьей прибыл в Ижевск 17 марта. Они ответственно подошли к ситуации и самоизолировались дома, сразу после ухудшения самочувствия вызвали скорую. Мужчина был госпитализирован вместе с женой и детьми в отделение инфекционной больницы», — написал Бречалов.

Он отметил, что заболевание у мужчины протекает в легкой форме. Анализы остальных членов семьи, по словам руководителя республики, отрицательные.

На текущий момент в Удмуртии зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Трое пациентов уже выздоровели и выписаны из больницы.

В регионе с 31 марта действует режим самоизоляции.

В середине марта лайнер Costa Magica итальянской круизной компании Costa Crociere находился в Карибском море, он должен был завершить свое путешествие в начале апреля в Италии, однако из-за вспышки коронавируса в мире планы изменились.

Из-за карантина судно не пускали в порты Мартиники, Доминиканы, Гренады, а также Тринидада и Тобаго.

Позже стало известно, что на лайнере находится и несколько десятков россиян из Москвы, Петербурга, Ижевска и других городов. Спустя несколько дней после объявления карантина всех пассажиров, в том числе и граждан России, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе. Затем россиян отправили в Париж, откуда они вылетели в Москву.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года.

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