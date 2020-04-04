Братислава отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских войск

В Братиславе отмечают 75-летие освобождения города от фашистских войск. Немцев из Словакии удалось выбить за короткий срок: бои на улицах шли со 2 по 4 апреля. Благодаря Красной армии город смогли быстро восстановить. 4 апреля Москва отпраздновала освобождение Братиславы салютом из 324 орудий.