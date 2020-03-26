Рассекречены документы о преступлениях фашистов в Ростовской области

Архивный документ о преступлениях нацистов на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны опубликовало региональное управление ФСБ.

Материалы представляют собой письма, отчеты, выдержки из допросов, а также другие документы со свидетельскими показаниями общим объемом 273 листа. Дело было начато в феврале 1943 года и закончено в сентябре 1943 года.