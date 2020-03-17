Российские историки назвали имена 96 живых латышских легионеров СС

Российские историки подготовили доклад, в котором назвали имена 96-ти ныне живущих ветеранов латышского легиона СС. Велика вероятность, что среди них есть и неосужденные военные преступники. Большинство бывших легионеров проживает за пределами Латвии – в США, Великобритании, Канаде, Латинской Америке, в Австралии.