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Полуголый испанец с двумя мечами напал на полицию в Мадриде

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Фото: скриншот с видео
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В Мадриде мужчина, вооруженный двумя мечами, напал на полицейских, пишет 3 апреля Europa Press.

Инцидент произошел в районе Мораталас. На опубликованных полицией кадрах видно, что мужчина без рубашки идет по улице, размахивая мечами.

На требования остановиться он начал бить стекла полицейских машин и угрожать правоохранителям.

В результате полицейские открыли предупредительный огонь в воздух. Вскоре дебошира удалось задержать.

По данным издания, полиции мужчина заявил, что болен коронавирусом.

По данным Worldometer на 4 апреля, Испания находится на третьем месте в мире по числу инфицированных коронавирусом (119 199 человек) и на втором по количеству смертей от COVID-19 (11 198).

1 апреля сообщалось, что британец, который кашлял на полицейских с угрозами заразить их COVID-19, получил тюремный срок.

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