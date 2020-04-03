Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 1 тыс человек

На Украине число зараженных коронавирусом увеличилось с 942 до 1072 за сутки. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщается в Telegram-канале пресс-службы министерства здравоохранения страны.

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины, по состоянию на 22:00 зарегистрировано 1072 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. В результате заболевания в стране умерли 27 человек, а 22 были выписаны из медицинских учреждений с отрицательным результатом теста на инфекцию после повторной проверки.

Ранее в этот же день стало известно о том, что Кабинет министров Украины внес изменение в постановление о предотвращении распространения коронавируса на территории страны. Так, с 6 апреля запрещено пребывание граждан в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также выход на улицу без документов, удостоверяющих личность. При этом вынесен запрет на передвижение по улицам более чем 2 людям, кроме случаев сопровождения детей.

Уточняется, что в постановлении закрепляются правила проведения самоизоляции и вводится обязательная 14-дневная обсервация для лиц, прибывающих из-за границы. Также ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины с 230 до 21. Контроль за соблюдением режима карантина осуществляется полицейскими, военнослужащими, Национальной гвардией и работниками государственных учреждений министерства здравоохранения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем обращении к нации попросил воздержаться граждан от прогулок в парках и выхода на шашлыки.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 23:00 мск 3 апреля, в мире заразились 1 087 569 человек, умерли 58 433, выздоровел 228 001 пациент.