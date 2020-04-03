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Минкомсвязь попросила ограничить качество видео в онлайн-сервисах

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Фото: Depositphotos
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Минкомсвязь разослала интернет-компаниям письмо с просьбой снизить максимальное качество видео и отключить его автовоспроизведение, чтобы не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика во время самоизоляции в России. Письмо, которое подписал глава министерства Максут Шадаев, поступило в «Известия» в пятницу, 3 апреля.

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В документе отмечается, что из-за продления президентом России Владимиром Путиным нерабочих дней до конца апреля многие перешли на удаленную работу и дистанционное обучение, в результате чего увеличивается нагрузка на интернет.

В связи с этим ведомство просит отключить на сайтах и в приложениях автовоспроизведение видео и аудио. Также министерство требует установить 720 пикселей на дюйм как максимальное качество видео для мобильных устройств и 1080 пикселей для компьютеров, чтобы «не допустить снижения качества услуг абонентам».

Об исполнении мер предложено доложить до 15 апреля.

В конце марта интернет-провайдеры рассказали «Известиям» об увеличении за последние две недели передаваемого через сети домашнего интернета трафика на 20–60%. Они связали это с увеличением числа россиян, живущих в режиме самоизоляции. Аналитики отмечали, что ситуация может привести к локальному снижению качества связи.

Ранее в марте видеосервис YouTube и американская компания Netflix снизили качество видео, чтобы облегчить нагрузку на трафик во время пандемии COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в городе Ухань в Китае в декабре прошлого года. По данным сайта Worldometer на 3 апреля, заболевание распространилось на 204 государства, в которых заразились более 1 млн человек.

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