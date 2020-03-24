Интернет уступил телевидению из-за коронавируса

Телевидение одержало победу над интернетом по количеству зрителей из-за «коронавирусной нагрузки». Об этом во вторник, 24 марта, сообщает РЕН ТВ.

Большинство жителей Европы находятся дома на карантине, спрос на развлекательный контент вырос на 60%, в результате Сеть находится на грани перегрузки. Из-за возросшего спроса популярные онлайн-сервисы «Амазон», «Дисней плюс», Netflix и даже YouTube снизили качество видео.

Это сыграло в пользу телевидения, где качество изображения по-прежнему остается на высоте. Особым спросом телезрителей по всему миру сейчас пользуются новостные программы, эксперты связывают это с потребностью людей в информации о пандемии.

Коронавирус значительно скорректировал и досуг россиян. За минувшую неделю марта в городах стали на 4% больше смотреть телевизор, у дачных жителей просмотр ТВ увеличился на 11%. Много новых зрителей пришло из аудитории от 4 до 24 лет.

Самыми востребованными остаются новостные и аналитические программы, ведь только официальные СМИ тщательно проверяют информацию перед эфиром, тогда как глобальная Сеть переполнена ложной информацией.

Всемирный онлайн-трафик вырос примерно на 20–30%, ведь многие перешли на удаленную работу и самоизоляцию. Но в топе просмотров остаются фильмы, сериалы и развлекательные блоги.

Накануне сообщалось, что россияне стали чаще смотреть телевизор дома, увеличилось время просмотра новостных программ. Если в предыдущие две недели россияне старше четырех лет смотрели новости в среднем 16,8 минуты ежедневно, то по итогам третьей недели марта — 18,4 минуты.