Прямой эфир
Сюжет:

«ФосАгро» направила в регионы 1,5 тыс. тестов для выявления коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания «ФосАгро» отправила в регионы присутствия 1,5 тыс. ПЦР-тестов (полимеразно-цепная реакция) для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе компании.

Берут за правило: какие меры регионы вводят в войне с пандемией
Губернаторы определяют оптимальные для территорий меры борьбы с вирусом

Отмечается, что 500 тестов и специальные реактивы к ним уже прибыли в Мурманскую область. В областной лаборатории будет проводиться диагностика коронавируса среди жителей и медиков региона и Кировско-Апатитского района в частности.

Кроме ПЦР-тестов, в рамках альянса с Российским фондом прямых инвестиций, компания ранее доставила в Мурманскую область экспресс-тесты и реактивы для их проведения.

Тесты предназначены для выявления инфицированных COVID-19 на начальной стадии заболевания.

«Очевидно, что ранняя диагностика позволит вовремя поставить барьер между заболевшими и здоровыми людьми, особенно в малых городах и на стратегически важных для экономики предприятиях, таких как, например, ГОК «Апатит», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев высоко оценил помощь «ФосАгро» и отметил, что совместные усилия бизнеса, власти и медицинского персонала поспособствуют оперативной диагностике жителей региона и дальнейшему лечению.

Кроме того, компания также оказала помощь медучреждениям в городах присутствия в приобретении оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

В частности, для Апатитско-Кировской городской больницы закуплены четыре аппарата ИВЛ, 12 кислородных концентраторов, 10 компрессорных небулайзеров, 500 фильтрующих полумасок и более тысячи одноразовых костюмов инфекционной защиты, среди которых 148 костюмов химической защиты «Тайкем». Еще 713 таких изделий готовятся к поставке в больницу.

В планах компании приобретение для регионов присутствия еще 10 тысяч ПЦР-тестов.
«ФосАгро» является российской вертикально-интегрированной компанией, занимающейся выпуском фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса
В России появилась новая тест-сиcтема для выявления коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020