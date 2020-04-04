«ФосАгро» направила в регионы 1,5 тыс. тестов для выявления коронавируса

Компания «ФосАгро» отправила в регионы присутствия 1,5 тыс. ПЦР-тестов (полимеразно-цепная реакция) для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что 500 тестов и специальные реактивы к ним уже прибыли в Мурманскую область. В областной лаборатории будет проводиться диагностика коронавируса среди жителей и медиков региона и Кировско-Апатитского района в частности.

Кроме ПЦР-тестов, в рамках альянса с Российским фондом прямых инвестиций, компания ранее доставила в Мурманскую область экспресс-тесты и реактивы для их проведения.

Тесты предназначены для выявления инфицированных COVID-19 на начальной стадии заболевания.

«Очевидно, что ранняя диагностика позволит вовремя поставить барьер между заболевшими и здоровыми людьми, особенно в малых городах и на стратегически важных для экономики предприятиях, таких как, например, ГОК «Апатит», — подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев высоко оценил помощь «ФосАгро» и отметил, что совместные усилия бизнеса, власти и медицинского персонала поспособствуют оперативной диагностике жителей региона и дальнейшему лечению.

Кроме того, компания также оказала помощь медучреждениям в городах присутствия в приобретении оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

В частности, для Апатитско-Кировской городской больницы закуплены четыре аппарата ИВЛ, 12 кислородных концентраторов, 10 компрессорных небулайзеров, 500 фильтрующих полумасок и более тысячи одноразовых костюмов инфекционной защиты, среди которых 148 костюмов химической защиты «Тайкем». Еще 713 таких изделий готовятся к поставке в больницу.

В планах компании приобретение для регионов присутствия еще 10 тысяч ПЦР-тестов.

«ФосАгро» является российской вертикально-интегрированной компанией, занимающейся выпуском фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата.