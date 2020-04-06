Прямой эфир
Сюжет:

В России удаленную работу стали искать чаще на 246%

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост запросов на удаленную работу среди россиян в начале апреля 2020 года увеличился на 246% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные сервиса по подбору персонала Работа.ру.

Враг изнутри: с переходом на удаленку число утечек вырастет вдвое
Количество фишинговых рассылок за последние несколько дней уже увеличилось в четыре раза

«‎Рынок труда переживает свою трансформацию с молниеносной скоростью, и он уже не будет прежним. <...> Удаленная работа доступна для большого количества профессий и может стабилизировать финансовое положение уже сейчас. Многие люди не подозревают, что могут продолжить работать, не выходя из дома», — отметил директор по продукту сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру Алексей Захаров.

Специалисты сервиса отметили, что в марте по всей России число вакансий с удаленной работой увеличилось на 71% по сравнению с февралем. В Москве этот показатель вырос на 25%. Вместе с тем количество резюме на удаленную работу стало больше на 220%.

В связи с этим сервис Работа.ру запустил отдельный проект doma.rabota.ru по поиску именно удаленной работы. За две недели количество вакансий с работой из дома на Работа.ру достигло более 5,6 тыс. Больше всего вакансий (74%) с удаленной работой открыто в сфере образования, в области продаж (14%), по 6% вакансий опубликовано для профессионалов в HR и маркетинге.

Специалисты по подбору персонала онлайн-школы английского языка Skyeng выделили ряд преимуществ найма сотрудников на удаленке. Прежде всего, в этом случае подбор сотрудника идет быстрее, а также есть возможность уместить все этапы собеседований в день или два.

«Благодаря такому сайту у соискателя может быть гарантия, что он найдет работу своей мечты, а у работодателя снизится конкуренция для соискателей», — отметила руководителя отдела найма онлайн Skyeng Серафима Шумеева. По ее словам, польза нового ресурса Работа.ру очевидна.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты оценили влияние удаленного обучения на успеваемость школьников
Глава Минтруда рассказал о зарплатах в период удаленной работы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020