В Минпромторге рассказали об отсутствии запрета на посещение гипермаркетов

Россияне в условиях самоизоляции могут посещать не только близко расположенные к дому магазины, но и крупные супермаркеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «РИА Новости» в пятницу, 3 апреля.

В министерстве отметили, что данная мера необходима для снижения высокой концентрации покупателей в магазинах у дома, а также для того, чтобы рассредоточить людей по разным торговым точкам. При этом в Минпромторге подчеркнули, что во всех заведениях необходимо соблюдать санитарные требования и принципы социальной дистанции между покупателями.

Также регионам поручили обеспечить функционирование розничных рынков и ярмарок и не допускать фактов их закрытия при соблюдении вышеупомянутых норм.

«Закрытие указанных форматов торговли влечет увеличение нагрузки на магазины, в том числе концентрацию покупателей в торговых залах», — отмечается в документе.

Кроме того, регионам поручено обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, которая снабжает население продуктами и товарами первой необходимости, включая связанные с интернет-торговлей объекты. В частности, это пункты выдачи интернет-заказов, службы доставки, строительные и ремонтные организации.

Также в ведомстве поручили обеспечить полноценный режим работы учреждений, которые занимаются осмотром работников и выдают им медицинские книжки.

Ранее Минпромторг рекомендовал регионам не менять установленный режим продажи алкоголя без крайней необходимости, так как введение ограничений может спровоцировать рост нелегальной продукции.

По данным на 3 апреля, в России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 4149 человек.

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