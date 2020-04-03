Отлов косаток и белух хотят возобновить в Приморье

Косаток, белух, моржей и морских котиков могут начать отлавливать в следующем году. Материалы по общедопустимому улову (ОДУ) планируется рассмотреть 17 апреля на общественных слушаниях во Владивостоке.

Заказчиком выступает Росрыболовство, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональную общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина». Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) собирается отловить 35 белух и 2549 моржей для коренных народов Чукотки; четыре косатки и 10 белух для научных исследований и контрольного лова в Охотском море; 6030 морских котиков для промышленного забоя на острове Тюлений (Сахалин) и Командорских островах.

При этом материалы общедопустимого улова противоречат Красной книги Камчатского края, так как в 2018 году в эту книгу внесли плотоядную популяцию косатки. Экологи считают такой массовый отлов недопустимым даже для научных целей.

В 2018 году в Охотском море выловили морских животных для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средней в районе города Находки. Это место зоозащитники прозвали китовой тюрьмой. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета России обнаружилось множество нарушений закона при вылове. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Освобождение косаток и белух началось в июне 2019 года. Последних содержавшихся в «китовой тюрьме» 50 белух выпустили в ноябре. За процессом наблюдали представители «Greenpeace России».