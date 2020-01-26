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В Сети появились кадры пустой «китовой тюрьмы»

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Появились кадры пустой «китовой тюрьмы». Вольеры в бухте Средняя закрыты сеткой, вокруг — никого.

Еще недавно здесь содержались 11 косаток и 90 белух. Животных выловили незаконно, но их жизни удалось сохранить. Последнюю партию выпустили на свободу 10 ноября 2019 года. Следователи завели дело о незаконном вылове.

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