Новые камеры фиксации появятся на аварийных участках дорог в Барнауле

В Барнауле планируют установить шесть новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Они появятся на аварийных участках улиц.

По данным администрации, камеры установят на Красноармейском проспекте, проспекте Калинина, улицах Юрина, Солнечная Поляна, 50 лет СССР и проспекте Ленина. Об этом сообщает altapress.ru. Стоимость оборудования и его установки составит 35 млн рублей.

В 2019 году благодаря комплексам фиксации в Барнауле выявили порядка 500 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Москве установили 113 новых камер фиксации нарушений ПДД.