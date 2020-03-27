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В Москве нарушителя карантина поймали с помощью камер видеонаблюдения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московские полицейские задержали и доставили в больницу пациента с коронавирусом, который нарушил условия лечения на дому. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире одного из телеканалов.

Как пишет «Федеральное агентство новостей» 27 марта, болезнь у мужчины протекала в легкой форме, поэтому медики позволили ему проходить лечение дома. Ракова заметила, что в Москве таких пациентов около 100. Мужчина подписал согласие о самоизоляции и предоставил свой снимок в базу данных городской системы видеонаблюдения. Несмотря на это, уже на следующий день пациент вышел на улицу. Скорая помощь в сопровождении полиции забрала его в больницу. Теперь наблюдать за инфицированным будут «в хорошей, но не лучшей» клинике. Как уточняет REGNUM, инцидент произошел 25 марта.

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«Надеюсь, что этот урок будет примером для других и таких случаев у нас больше не будет», — приводит слова Раковой телеканал «360».

В целом, по словам вице-мэра, большинство пациентов ответственно относятся и к собственному здоровью, и к безопасности окружающих.

По всей России, по данным МВД, за нарушение карантина по коронавирусу к административной ответственности привлекли свыше 500 человек. Как пишет сайт kp.ru, в Кузбассе полиция поймала пятерых нарушителей карантина. Во время проверок полицейские выявили троих жителей Кемерово, которые вопреки правилам отсутствовали дома. Грубо нарушила карантин и семейная пара в Киселевске, которая вернулась из поездки в Арабские Эмираты. Штрафы за такие правонарушения хотят повысить. Правительство уже внесло поправки в КоАП. 27 марта комитет ГД одобрил закон о лишении свободы до семи лет за нарушение карантина.

квПо состоянию на 27 марта в России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19. 45 человек вылечились. Трое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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