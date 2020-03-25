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Фиксирующие смартфон в руках водителя камеры примут после испытаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Решение о внедрении камер, распознающих использование водителем мобильного телефона за рулем, примут после проведения соответствующих испытаний и получения производителем требуемых сертификатов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает 25 марта ТАСС.

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«Возможность применения указанных технических устройств и программного обеспечения может быть рассмотрена только после проведения комплекса соответствующих испытаний, а также получения производителями данных устройств необходимых сертификатов, подтверждающих корректирую работу их оборудования», - утончили в ведомстве.

23 марта газета «Коммерсант» со ссылкой на замначальника Госавтоинспекции России Александра Быкова сообщила, что ГИБДД планирует начать применять камеры, распознающие использование водителем мобильного телефона во время движения автомобиля. Как уточнялось, софт уже тестируют и скоро установят в Москве.

27 января зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский выступил за полный запрет на использование за рулем планшетов, «умных» часов, электронных браслетов и других гаджетов.

В России запрещено пользование телефона за рулем без устройств hands-free. С 2013 года за нарушение предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

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