Цветы жизни: как в Ялте проходит парад тюльпанов

В Ялте стартовал традиционный парад тюльпанов. Из-за пандемии коронавируса он впервые пройдет виртуально, что не помешает знатокам оценить уникальную коллекцию-2020. Что подготовили сотрудники Никитского ботанического сада к выставке — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Парад проводится ежегодно на протяжении 13 лет в Никитском ботаническом саду в последней декаде марта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Считается, что в числе прародителей садовых тюльпанов были цветы, вывезенные из Крыма в XIII веке. Известно, что 300 тыс. луковиц цветов были собраны в окрестностях города Кефе, нынешней Феодосии, и отправлены по Черному морю в Константинополь. В Европу тюльпаны попали из Турции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В этом году в открытый грунт было высажено 100 тыс. цветков 200 сортов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Новинками экспозиции стали 130 голландских сортов-интродуцентов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
На выставке можно увидеть экзотические сорта класса попугайных тюльпанов фантастической окраски
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Оценить новые сорта бахромчатых и махровых тюльпанов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Полюбоваться изысканными формами лилиецветных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Не остались в этом году без внимания и представители самого многочисленного класса триумф, строгие по форме и наиболее привычные по окраске
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Особый предмет гордости местных селекционеров — сорта, выведенные в Никитском ботаническом саду, такие как «Домик для Дюймовочки» или «Скиф», отличающийся насыщенной фиолетово-малиновой окраской
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Главной изюминкой выставки директор НБС Юрий Плугатарь назвал впервые представленные здесь сорта тюльпанов класса Rembrandt. «Этот многочисленный класс тюльпанов с пёстрыми расцветками назван так в честь всемирно известного голландского художника Рембрандта ван Рейна», — рассказал он
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Выставка продлится до середины мая, когда, возможно, сюда можно будет совершить не только виртуальный тур
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