Цветы жизни: как в Ялте проходит парад тюльпанов

Считается, что в числе прародителей садовых тюльпанов были цветы, вывезенные из Крыма в XIII веке. Известно, что 300 тыс. луковиц цветов были собраны в окрестностях города Кефе, нынешней Феодосии, и отправлены по Черному морю в Константинополь. В Европу тюльпаны попали из Турции