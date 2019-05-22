Фанаты Челси: Королевский госпиталь Лондона утопает в цветах

В лондонском районе Челси началось традиционное ежегодное Цветочное шоу (Chelsea Flower Show), которое проводится в британской столице уже более века. Первую выставку Королевского общества садоводов Великобритании (RHS) на территории Королевского госпиталя в 1912 году устроил сэр Гарри Ветч, большой любитель растений. Она имела грандиозный успех, и с тех пор в Челси ежегодно съезжаются специалисты со всего мира, чтобы продемонстрировать свои достижения в садовой и ландшафтной индустрии, предложить свежие идеи и задать новые тренды. Здесь представлены дизайнерские декоративные сады и палисадники, плодовые и цветочные композиции, уникальные садовые скульптуры и шедевры высокой флористики
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Фото: Global Look Press/Xinhua
В дни проведения Цветочного шоу весь центр Лондона превращается в роскошный благоухающий сад
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Фото: Getty Images/Leon Neal
Витрины магазинов, кафе, салоны красоты, фасады домов украшают цветущими растениями. Хозяева заведений стараются перещеголять друг друга в изяществе и оригинальности цветочных композиций, поэтому не скупятся на материалы и нанимают лучших дизайнеров и флористов
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Фото: REUTERS/Simon Dawson
Знаменитый Лондонский глаз — крупнейшее в Европе колесо обозрения, расположенное на берегу Темзы — представляет посетителям свою цветочную композицию под названием «Глаз садовника»
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Фото: REUTERS/Geoff Pugh
Цветочное шоу ежегодно посещают члены королевской семьи. Елизавета II, унаследовавшая любовь к садоводству от своей матери, не пропустила ни одной выставки за всю историю своего правления
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Специально в честь членов королевской семьи и происходящих в ней знаменательных событий садоводы выводят новые сорта цветов, разбивают тематические клумбы, высаживают сады с элементами королевской символики
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Фото: REUTERS/Toby Melville
В дни проведения выставки композиции из живых растений появляются не только на фасадах зданий и клумбах. Боди-арт и головной убор из цветов — актуальные украшения для женщин
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Лучший дресс-код — одежда с тематическими принтами
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dominika Zarzycka
Работы по подготовке грандиозного шоу длятся более месяца, в них задействована почти тысяча человек
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Самый актуальный вопрос перед открытием выставки — какая будет погода. Бывали годы, когда сильная жара грозила уничтожить живые экспонаты
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Последние приготовления перед открытием, когда всю территорию выставки заполняет аромат благоухающих цветов
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Фото: Global Look Press/Xinhua
Цветочное шоу в этом году продлится до 25 мая. В последний день, по традиции, все выставочные экземпляры цветов и композиций, над которыми селекционеры и дизайнеры трудились много месяцев, распродаются посетителям
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Выставка садоводов, которая считается самой известной и престижной в Европе, ежегодно собирает десятки тысяч посетителей. Покупать билеты на нее надо заблаговременно — несмотря на высокую стоимость (£107 — целый день, £57 — полдня), они заканчиваются очень быстро
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