Фанаты Челси: Королевский госпиталь Лондона утопает в цветах

В лондонском районе Челси началось традиционное ежегодное Цветочное шоу (Chelsea Flower Show), которое проводится в британской столице уже более века. Первую выставку Королевского общества садоводов Великобритании (RHS) на территории Королевского госпиталя в 1912 году устроил сэр Гарри Ветч, большой любитель растений. Она имела грандиозный успех, и с тех пор в Челси ежегодно съезжаются специалисты со всего мира, чтобы продемонстрировать свои достижения в садовой и ландшафтной индустрии, предложить свежие идеи и задать новые тренды. Здесь представлены дизайнерские декоративные сады и палисадники, плодовые и цветочные композиции, уникальные садовые скульптуры и шедевры высокой флористики