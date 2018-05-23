Это пока цветочки

Рабочий расставляет хризантемы на стенде перед открытием выставки. За день до открытия для широкой публики шоу традиционно посещают любители цветов категории VIP
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Многие посетители выбирают для похода на шоу одежду в «цветочной» стилистике
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Фото: REUTERS/Richard Pohle
Королева Елизавета II посетила выставку за день до открытия, 21 мая. Ее величество полюбовалась розами знаменитого селекционера, кавалера Ордена Британской империи Питера Билса
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Фото: REUTERS/Toby Melville
На выставке можно увидеть и экзотические растения, такие как насекомоядные росянки
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Даже обычный лук может служить украшением цветочного сада
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Отдельный стенд посвящен разнообразным представителям рода первоцвет, также известным садоводам как примулы
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Кактусы не теряют своей популярности среди цветоводов всего мира благодаря неприхотливости и простоте ухода
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Многие стенды выставки оформлены с выдумкой — например, в виде королевских тронов
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Королевский госпиталь в Челси — не больница, как можно подумать по названию, а дом престарелых для ветеранов армии и флота. Для «челсийских пенсионеров» предусмотрена особая парадная форма, повторяющая традиционные красные мундиры британских солдат. Которые, конечно, знамениты своей отвагой, но не могут устоять перед таким изобилием фиалок
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Обычные посетители выставки, конечно, не обязаны появляться на ней при параде, так что украшают себя кто во что горазд
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Один из экспонентов устроил стенд на корпусе винтажного фургона Citroën Type H
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Истинные поклонницы цветоводства украшают растениями и одежду, и обувь, и аксессуары
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Фото: REUTERS/Simon Dawson
Сотрудница Королевского садоводческого общества наводит последний лоск на павлина перед визитом патронессы выставки, королевы Елизаветы II
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Цветочное шоу в Челси считается одной из важнейших — если не самой главной — выставкой цветов в мире. Мероприятие проводится в Лондоне Королевским садоводческим обществом с 1862 года; с 1913-го постоянным местом выставки стал Королевский военный госпиталь в Челси. В этом году шоу открылось для любителей цветоводства 22 мая и продлится до 26-го. Выставку традиционно посещают члены королевской семьи: вот и в этом году королева Елизавета II приехала полюбоваться розами. Самые яркие моменты цветочного шоу — в фотогалерее iz.ru
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