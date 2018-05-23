Это пока цветочки

Цветочное шоу в Челси считается одной из важнейших — если не самой главной — выставкой цветов в мире. Мероприятие проводится в Лондоне Королевским садоводческим обществом с 1862 года; с 1913-го постоянным местом выставки стал Королевский военный госпиталь в Челси. В этом году шоу открылось для любителей цветоводства 22 мая и продлится до 26-го. Выставку традиционно посещают члены королевской семьи: вот и в этом году королева Елизавета II приехала полюбоваться розами. Самые яркие моменты цветочного шоу — в фотогалерее iz.ru