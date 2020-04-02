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Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

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Фото: TACC/Михаил Метцель
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.

«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном [видеозаписи. — Ред]», — заявил Песков радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин во второй раз обратился к россиянам из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Зрители обратили внимание, что время на его наручных часах не совпадает со временем трансляции.

По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек. Скончались 30 человек.

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