Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов дома. Упаковки лучше протирать антибактериальными салфетками. Если пакет или контейнер, в котором находится товар, герметичный, то можно промыть водой. Овощи и фрукты сразу кидайте в раковину. Самое главное правило: все процедуры выполнять чистыми руками. Не забывайте об уборке: квартиру надо чаще дезинфицировать, особенно это касается поверхностей на кухне.