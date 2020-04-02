Прямой эфир

Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов дома

0
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов дома. Упаковки лучше протирать антибактериальными салфетками. Если пакет или контейнер, в котором находится товар, герметичный, то можно промыть водой. Овощи и фрукты сразу кидайте в раковину. Самое главное правило: все процедуры выполнять чистыми руками. Не забывайте об уборке: квартиру надо чаще дезинфицировать, особенно это касается поверхностей на кухне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В российских магазинах создан запас продуктов на восемь недель
В торговых сетях России прошел пиковый спрос на продукты

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020