В торговых сетях России прошёл пиковый спрос на продукты .

Пиковый спрос на продукты в торговых сетях России прошёл. Об этом заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. В настоящее время склады торговых точек заполнены продуктами питания. Кроме того, власти отслеживают ситуацию с наличием товаров в режиме онлайн. Регионы формируют минимум двухмесячный запас продовольствия. Новых предпосылок для увеличения спроса пока нет.