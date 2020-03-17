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В российских магазинах создан запас продуктов на восемь недель

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Продуктов в российских магазинах хватит на восемь недель. Торговые сети пополняют запасы в усиленном режиме и продумывают способы ускорения доставки товаров, которые пользуются наибольшим спросом. Россияне начали закупаться крупами (продажи гречки выросли в два раза), макаронами, средствами дезинфекции и туалетной бумагой — спрос на нее увеличился на 40%. Другая забота владельцев магазинов — гигиена в целях профилактики заболеваний. В супермаркетах увеличили количество уборок, все полки и тележки ежедневно дезинфицируют, у сотрудников регулярно измеряют температуру. Снабжение супермаркетов контролирует правительство, Минпромторг регулярно запрашивает у ритейлеров информацию об имеющемся объеме продукции. На таможнях с сегодняшнего дня открыт «зеленый коридор» для товаров первой необходимости. Доставка безрецептурных лекарств на дом временно разрешена.

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