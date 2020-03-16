В России растёт онлайн-торговля из-за угрозы коронавируса

В России из-за угрозы распространения коронавируса интенсивно растет объем онлайн-торговли. Резко увеличились продажи продуктов в интернете. По данным онлайн-ритейлеров, только за февраль спрос на консервы вырос вдвое, на сахар, соль и крупы — в полтора раза, на корма для животных — на 15%. Только за последнюю неделю число заказов товаров с доставкой до двери увеличилось на 20%.