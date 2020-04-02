Прямой эфир

Копию Эйфелевой башни установили в Магнитогорске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Магнитогорске появилась маленькая копия самой главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башни. Как заявили в местной администрации, в каждом городе должен быть кусочек Парижа и теперь он есть и в Магнитогорске.

Сайт «Первого областного» уточняет, что ранее самая ближайшая к копия Эйфелевой башни была в 100 км от Магнитогорска, в Нагайбакском районе, в селе Париж. Высота той конструкции — 50 м. В Магнитогорске — всего лишь чуть выше 2 м.

Впрочем, оценить Эйфелевую башню магнитогорцы пока не смогут. Дело в том, что в городе, как и во всей Челябинской области, действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома рекомендуется лишь в экстренных ситуациях.

1 апреля сообщалось, что в Челябинской области 29 человек нарушили режим самоизоляции. По словам губернатора Алексея Текслера, сотрудники Роспотребнадзора, полицейские, административные комиссии провели 800 проверок соблюдения режима. Они отмечают, что количество нарушений уменьшается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителя Магнитогорска оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о коронавирусе
Еще шесть случаев заражения коронавирусом подтвердились в Челябинской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020