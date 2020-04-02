Копию Эйфелевой башни установили в Магнитогорске

В Магнитогорске появилась маленькая копия самой главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башни. Как заявили в местной администрации, в каждом городе должен быть кусочек Парижа и теперь он есть и в Магнитогорске.

Сайт «Первого областного» уточняет, что ранее самая ближайшая к копия Эйфелевой башни была в 100 км от Магнитогорска, в Нагайбакском районе, в селе Париж. Высота той конструкции — 50 м. В Магнитогорске — всего лишь чуть выше 2 м.

Впрочем, оценить Эйфелевую башню магнитогорцы пока не смогут. Дело в том, что в городе, как и во всей Челябинской области, действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома рекомендуется лишь в экстренных ситуациях.

1 апреля сообщалось, что в Челябинской области 29 человек нарушили режим самоизоляции. По словам губернатора Алексея Текслера, сотрудники Роспотребнадзора, полицейские, административные комиссии провели 800 проверок соблюдения режима. Они отмечают, что количество нарушений уменьшается.