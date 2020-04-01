Почти 40 жителей Челябинской области нарушили режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за коронавируса, который был введен в Челябинской области, за сутки нарушили 29 человек. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

По его словам, было проведено 800 проверок соблюдения режима, в них участвуют сотрудники Роспотребнадзора, полицейские, административные комиссии, всего более 600 человек. Количество нарушений уменьшается, но работа по выявлению нарушителей режима продолжится, добавил Текслер, пишут «РИА Новости».

Также в ходе проверок во вторник 73 жителя нарушили режим карантина, были составлены административные протоколы.

В Челябинской области на утро среды зарегистрированы 20 заболевших коронавирусом, из них двое выздоровели, 18 остаются в больницах.

Всего по состоянию на 31 марта в России выявлено 2777 зараженных инфекцией, пациенты зарегистрированы в 75 регионах.

Ранее в среду стало известно, что россиян старше 65 лет с признаками ОРВИ будут обязательно проверять на наличие коронавирусной инфекции, сообщила «Газета.ру».

29 марта власти Москвы и Подмосковья первыми ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать этому примеру.

Эту меру поддержали более 50 регионов страны. В Якутии ограничительные меры действуют для конкретных населенных пунктов, в Амурской области — для людей старше 65 лет и групп риска. Режим самоизоляции ввели все регионы Южного федерального округа.

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