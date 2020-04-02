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В Норильске выявлены первые двое зараженные коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В заполярном городе Норильске выявлены первые два случая заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает пресс-служба мэрии города в Facebook.

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Заболевшие находятся в «Городской больнице № 2» в изолированных боксах. Заболевание протекает у обоих пациентов бессимптомно.

По данным на 1 апреля, всего в России выявлены 2777 случаев заражения коронавирусом, скончались 24 человека, из них 19 в Москве. Еще 190 пациентов поправились.

31 марта все субъекты Сибирского федерального округа перешли на режим самоизоляции из-за коронавируса, в том числе и Красноярский край, где зафиксировано 20 случаев инфицирования.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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