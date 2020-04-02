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Двух россиян начнут судить по делу о взрывах на салюте в Минске

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Фото: sk.gov.by
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Рассмотрение уголовного дела в отношении россиян, обвиняемых во взрыве салютных установок в День независимости Белоруссии в июле 2019 года, состоится 2 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.

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«2 апреля 2020 года в 11:00 суд Московского района г. Минска в выездном судебном заседании в здании Дома Правосудия... начнется рассмотрение уголовного дела в отношении двух граждан Российской Федерации Д. и С. (инженеров предприятия-изготовителя фейерверочных изделий)», — написала на своей странице в Facebook помощник председателя Надежда Антоник.

ЧП произошло 3 июля 2019 года в День независимости и 75-летней годовщины освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков. В честь праздника в Минске запустили салют, во время которого произошло четыре взрыва, разрушивших салютные установки. В результате погибла 64-летняя женщина, 11 гражданам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, а в жилых домах неподалеку и в спортивном комплексе «Динамо» выбило окна.

Двоих подозреваемых граждан России в возрасте 25 и 28 лет, задержали в Белоруссии 4 июля, а арестовали 11 июля.

4 марта Следственный комитет предъявил обвинения двум российским сотрудникам предприятия-изготовителя фейерверков по ч. 2 ст. 299 «Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере» УК Белоруссии.

Помимо граждан России обвиняемым по делу проходит и белорусский командир патрульной роты комендантского батальона Минской военной комендатуры. Ему вменяют нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере (ч. 2 ст. 463 УК).

По указанным статьям предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет и на срок до пяти лет соответственно.

В интервью порталу TUT.BY представители российской компании «Пиро-Росс», которая поставила в Беларусь салютные установки и снаряды, отметили, что действия их сотрудников были правильными, а привлекать к ответственности необходимо военных, отдававших приказы о запуске.

3 января сообщалось, что в новогоднюю ночь житель Омска по неосторожности выстрелил в себя петардой.

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