Свердловский губернатор оценил идею устроить салют в день смерти Сталина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал смелым решение активистов устроить в Екатеринбурге салют в честь годовщины смерти Иосифа Сталина. Об этом в среду, 5 марта, он написал в своем Instagram.

Как сообщили СМИ ранее, в Екатеринбурге в среду прошел праздничный салют, инициированный местными активистами в честь годовщины смерти Сталина. Фейерверк на набережной городского пруда длился около 10 минут.

«Поступок жителей Екатеринбурга смелый и откровенный. Это четкое проявление позиции. А я уважаю и поддерживаю тех, кто не боится открыто озвучить свое мнение, тем более по вопросу, который регулярно вызывает ожесточенные споры», — написал Куйвашев.

Губернатор отметил, что фигура Сталина является одной из самой спорных в истории: одни всегда будут говорить, что именно он привел СССР к победе в Великой Отечественной войне, а другие — не простят ему период массовых репрессий.

«Наверное, в нашей стране и сегодня нет семей, кого бы не коснулся период кровавых репрессий. Моих родных тоже репрессировали. И это боль, которую наша семья несет с собой долгие годы», — добавил он.

Ранее 27 февраля стало известно, что в Кургане в начале марта официально стартует сбор средств на установку бюста Иосифа Сталина в парке Победы. Инициаторы — представители общественных организаций, близких к региональному отделению партии КПРФ. Разрешение властей пока не получено.