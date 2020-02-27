Средства на установку бюста Сталина будут собирать с жителей Кургана

В Кургане в начале марта официально стартует сбор средств на установку бюста Иосифа Сталина в парке Победы. Инициаторы — представители общественных организаций, близких к региональному отделению партии КПРФ. Разрешение властей пока не получено.

«По результатам рассмотрения члены комиссии единогласно приняли решение об отказе в удовлетворении ходатайства об установке памятника И.В. Сталину», — говорится в ответе администрации, подписанном главой города Андреем Потаповым.

Активистам предложили в качестве альтернативы другую историческую личность — маршала Георгия Жукова. «Мы будем настаивать на установке бюста Сталина», — рассказал ИА «Ура.ру» куратор сбора средств Сергей Еремин. На проект необходимо собрать 50-100 тыс. рублей.

Ранее в Калининградской области власти Янтарного передали бюст Ленина на хранение отделению КПРФ. Скульптуру установили в поселке Синявино, на территории личного участка руководителя местного отделения партии.