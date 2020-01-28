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Бюст Ленина в Калининградской области передали КПРФ

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В Калининградской области власти Янтарного передали бюст Ленина на хранение отделению КПРФ. Об этом сообщил глава администрации округа Алексей Заливатский.

Скульптуру установят в поселке Синявино, на территории личного участка руководителя местного отделения партии. Как отмечает «Калининград.ru», раньше бюст стоял около входа в клуб Янтарного, но он был поврежден и его убрали.

В конце декабря стало известно, что в Брянске решили отремонтировать памятник Ленину. На обновление монумента из городского бюджета выделили более 12 млн рублей.

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