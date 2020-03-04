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В Белоруссии предъявили обвинение двум россиянам после ЧП с салютом

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Фото: СК Республики Беларусь
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Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовных дел о взрыве салютов в июле 2019 года в Минске, предъявив обвинение двум гражданам России. Об этом сообщается на сайте сайте СК республики в среду, 4 марта.

Обвинение предъявили двум сотрудникам предприятия-изготовителя фейерверков по ч. 2 ст. 299 «Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере» УК Республики Беларусь.

Действия командира роты Минской военной комендатуры следствие квалифицировало по ч. 2 ст. 463 «Нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере» УК Белоруссии.

Инцидент произошел 3 июля 2019 года в День независимости и 75-летней годовщины освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков. В честь праздника в Минске запустили салют, во время которого произошло четыре взрыва, разрушивших салютные установки. В результате погибла 64-летняя женщина, несколько человек пострадали, а в жилых домах неподалеку и спортивном комплексе «Динамо» выбило окна.

Следствие установило, что накануне проведения салюта сотрудники Минской военной комендатуры обнаружили несоответствие нормативам большей части пиротехники калибра 195 мм, которую должны были использовать во время салюта. Фейерверки, которые ранее закупили у российской компании, оказались бракованными. По согласованию с комендатурой фирма направила в Белоруссию двух инженеров предприятия-изготовителя, чтобы они исправили на месте дефекты изделий.

Заряжая салютные установки этими фейерверками, два инженера вместе с командиром роты Минской военной комендатуры дорабатывали их путем, не предусмотренным руководством по эксплуатации, нормативной и технической документацией. Изменения привели к взрывам на низкой высоте и в стволах мортир — труб, из которых выпускаются салюты. Общая сумма ущерба имуществу физических и юридических лиц составила более 740 тыс. белорусских рублей (около 22 млн рублей).

Представителей российского предприятия, которые готовили фейерверки к запуску, мужчин 25 и 28 лет, задержали в Белоруссии 4 июля, а арестовали 11 июля.

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