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Ремонт моста стартовал на Кубани по требованию прокуратуры

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В Абинском районе Краснодарского края суд обязал региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства отремонтировать мост. Работы уже начались.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, проверка показала, что на мосту на автодороге «станица Новомышастовская - Федоровская - Холмская» имелись дефекты покрытия и деформационных швов. Содержание и ремонт сооружения выполнялся ненадлежащим образом, что нарушало права автомобилистов и пешеходов на безопасные условия движения, пишут «Кубанские новости».

Прокурор Абинского района обратился в суд с требованием обязать минтранспорта края привести мост в порядок. Суд полностью удовлетворил требования. Рабочие уже приступили к ремонту.

В конце февраля сообщалось, что в 2020 году дорожный фонд Краснодарского края увеличен до 37,7 млрд рублей. Средства позволят реализовать крупные проекты в муниципалитетах. В частности, речь идет о реконструкции дороги Краснодар–Ейск. Количество полос на территории Тимашевского района увеличат до четырех. Также продолжится строительство нового Яблоновского моста.

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