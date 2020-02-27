Прямой эфир

Новый мост построят в Краснодаре на год раньше срока

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об увеличении дорожного фонда региона в 2020 году. Средства пойдут на строительство и ремонт различный объектов, в том числе Яблоновского моста, который планируется сдать раньше заявленного срока.

По данным Кондратьева, дорожный фонд в 2020 году увеличен до 37,7 млрд рублей. С 2015 года размер фонда вырос почти в три раза. Более 7 млрд рублей поступили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Эти средства позволят реализовать крупные проекты в муниципалитетах, сообщают «Кубанские новости».

В частности, речь идет о реконструкции дороги Краснодар–Ейск. Количество полос на территории Тимашевского района увеличат до четырех. Также продолжится строительство нового Яблоновского моста. Его планируют сдать в эксплуатацию в 2024, а не 2025 году. Только в 2020 году на строительство объекта направят более 870 млн рублей.

В Краснодаре начнется проектирование двухуровневой развязки на пересечении улиц 40 лет Победы и Московской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пешеходный мост обрушился из-за сильного ветра в карельской деревне
Жители Волгограда могут оценить проект новой дороги

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020