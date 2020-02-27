Новый мост построят в Краснодаре на год раньше срока

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об увеличении дорожного фонда региона в 2020 году. Средства пойдут на строительство и ремонт различный объектов, в том числе Яблоновского моста, который планируется сдать раньше заявленного срока.

По данным Кондратьева, дорожный фонд в 2020 году увеличен до 37,7 млрд рублей. С 2015 года размер фонда вырос почти в три раза. Более 7 млрд рублей поступили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Эти средства позволят реализовать крупные проекты в муниципалитетах, сообщают «Кубанские новости».

В частности, речь идет о реконструкции дороги Краснодар–Ейск. Количество полос на территории Тимашевского района увеличат до четырех. Также продолжится строительство нового Яблоновского моста. Его планируют сдать в эксплуатацию в 2024, а не 2025 году. Только в 2020 году на строительство объекта направят более 870 млн рублей.

В Краснодаре начнется проектирование двухуровневой развязки на пересечении улиц 40 лет Победы и Московской.