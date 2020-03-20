Ремонт семи улиц завершили в Новороссийске

В Новороссийске (Краснодарский край) завершили ремонт семи улиц. Качество работ проверили специалисты муниципалитета и подрядчики.

Как сообщает краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства, завершены работы на улицах Ботылева, Горбатого, Красная, Чкалова, Манченко и Шиллеровской в станице Натухаевской, а также на улице Совхозной в хуторе Ленинский путь. Все работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Во время посещения хутора Ленинский путь также было принято решение привести в порядок улицу Южную, ее соединят с Совхозной. Работы начнутся в этом году, пишут «Кубанские новости».

В пресс-службе краевой администрации объяснили, что в Новороссийске по нацпроекту должны отремонтировать 39 дорог, в процессе сейчас 31 из них. Работы завершены на 29%.

В целом в Краснодарском крае в этом году по нацпроекту приведут в порядок около 200 дорог.