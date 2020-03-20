Прямой эфир

Ремонт семи улиц завершили в Новороссийске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новороссийске (Краснодарский край) завершили ремонт семи улиц. Качество работ проверили специалисты муниципалитета и подрядчики.

Как сообщает краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства, завершены работы на улицах Ботылева, Горбатого, Красная, Чкалова, Манченко и Шиллеровской в станице Натухаевской, а также на улице Совхозной в хуторе Ленинский путь. Все работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Во время посещения хутора Ленинский путь также было принято решение привести в порядок улицу Южную, ее соединят с Совхозной. Работы начнутся в этом году, пишут «Кубанские новости».

В пресс-службе краевой администрации объяснили, что в Новороссийске по нацпроекту должны отремонтировать 39 дорог, в процессе сейчас 31 из них. Работы завершены на 29%.

В целом в Краснодарском крае в этом году по нацпроекту приведут в порядок около 200 дорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
Интеллектуальную транспортную сеть создадут в Калининградской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020