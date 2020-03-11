Интеллектуальную транспортную сеть создадут в Калининградской области

В Калининградской области планируют создать интеллектуальную транспортную сеть. С ее помощью удастся отслеживать и менять условия дорожного движения.

По данным регионального правительства, основной целью проекта является повышение уровня безопасности на дорогах, а также повышение эффективности использования транспортных сетей. Об этом пишет «Калининград.Ru». Министр развития инфраструктуры Елена Дятлова уточнила, что для создания новой интеллектуальной системы нужно объединить существующие системы мониторинга, управления дорожным хозяйством и организацией движения. Их дополнят программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта.

Новая система сможет выполнять несколько задач, в том числе отслеживать и менять условия дорожного движения, управлять светофорами и освещением. Также в систему войдут метеостанции и камеры фиксации, а также транспортные диспетчерские. В итоге в Калининградской области удастся повысить пропускную способность дорог с учетом обеспечения безопасности движения.

Средства на создание системы поступят из областного и федерального бюджетов в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».