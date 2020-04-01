Трассу от Краснодара к Крымскому мосту начнут строить в ближайшее время

Заключен контракт на строительство первого этапа трассы от Краснодара к Крымскому мосту. Его стоимость составила 59,19 млрд рублей. Реализация первого этапа обеспечит соответствующий уровень пропускной способности на участке с затрудненным движением от хутора Белый до Славянска-на-Кубани протяженностью более 68 км, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Благодаря новой четырехполосной дороге и нескольким мостам, проблема с заторами будет решена. Так как дорога пройдет по новому направлению, ограничения движения вводится не будут, пишут «Кубанские новости». На втором этапе будут проведены работы на участке от Славянска-на-Кубани до Краснодара.

В конце февраля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об увеличении дорожного фонда до 37,7 млрд рублей. Средства пойдут на строительство и ремонт различный объектов, в том числе Яблоновского моста, который планируется сдать раньше заявленного срока. В рамках реконструкции дороги Краснодар–Ейск количество полос на территории Тимашевского района увеличат до четырех.