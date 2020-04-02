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Десятки регионов могут отменить выборы из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В связи с ростом количества заболевших COVID-19 в Москве — до 1880 — Центральная избирательная комиссия (ЦИК) полностью перешла на удаленную работу, выяснили «Известия». Кроме того, из-за эпидемии могут отменить выборы в ряде регионов России.

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Сотрудникам комиссии раздали планшеты, с помощью которых они будут участвовать в онлайн-заседаниях комиссии. К работе в условиях пандемии готовятся и региональные избиркомы.

«Уже в это воскресенье выборы в России не проводились, хотя они были запланированы, например, в Астраханской области и Краснодарском крае. Сейчас к ним могут присоединиться республики Бурятия и Якутия, Алтайский, Красноярский, Пермский и Хабаровский края, а также Нижегородская, Псковская, Свердловская и Архангельская области, ХМАО И НАО», — рассказал «Известиям» источник в ЦИК. Голосование в этих регионах должно было пройти в апреле.

По словам собеседника «Известий», если ситуация не изменится, к маю список субъектов Федерации пополнят Омская, Волгоградская, Орловская, Саратовская, Ярославская и Тверская области, а также Чечня, Хакасия, Чукотка и Еврейская автономная область.

В ЦИК отметили, что предпосылок для переноса губернаторских выборов, которые должны пройти в сентябре, пока нет.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Субъектное мнение: из-за COVID десятки регионов могут отменить выборы

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