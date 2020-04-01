Количество заболевших коронавирусом в Подмосковье достигло 177

Количество зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Подмосковье достигло 177. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Плохая новость в том, что вирус распространяется — у нас 177 заболевших», — приводит его слова ТАСС.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

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