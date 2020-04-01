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Человек провалился под лед в Хабаровске

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В Центральном районе Хабаровска под лед реки Амур провалился человек. Очевидцы происшествия вызвали спасателей и попытались вытащить мужчину самостоятельно.

Как рассказала ИА AmurMedia свидетельница инцидента, она прогуливалась с подругой по набережной, когда услышала крики о помощи, под лед Амура провалился человек. Женщина позвонила в службу спасения, но ей ответили, что вызов уже принят.

По ее словам, к берегу сбежались парни с досками. Они пытались самостоятельно вытащить тонущего человека, однако тот находился на приличном расстоянии от берега. Пострадавшего достали из воды прибывшие спасатели.

По информации очевидцев, мужчина пробыл в ледяной воде порядка 30 минут.

20 марта сообщалось, что юнармеец из Тверской области Елизавета Шестова спасла провалившихся под лед детей. Во время прогулки с младшей сестрой рядом с Дудергофским каналом десятиклассница услышала крики о помощи. В ледяной воде она заметила двух мальчиков 9 и 11 лет. Школьница, не раздумывая, бросилась на помощь и пыталась в одиночку вытащить тонущих на берег. В это время ее младшая сестра вызвала спасателей МЧС.

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