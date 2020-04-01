Премьера российского фантастического триллера «Спутник» состоится в интернете

Российский фантастический фильм «Спутник» c Федором Бондарчуком, Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым выйдет на онлайн-платформах вместо кинотеатров. Премьера картины состоится 23 апреля одновременно в онлайн-кинотеатре more.tv (входит в «Национальную Медиа Группу»), видеосервисе Wink («Ростелеком») и онлайн-кинотеатре ivi, говорится в сообщении создателей фильма, поступившем «Известиям» 1 апреля.

Релиз «Спутника» в кинотеатрах был запланирован на апрель, но в связи с введением карантинных мер их работа приостановлена, отмечается в пресс-релизе. Создатели и продюсеры фильма приняли решение не переносить выход «Спутника» в кинотеатрах на неопределенный срок, а выпустить его в онлайн-формате.

«Спутник» — один из самых интересных и зрелищных проектов наших компаний, поэтому с коллегами и партнерами мы приняли решение пойти по нестандартному пути — не переносить кинотеатральный релиз, а сделать премьеру сейчас в онлайн-кинотеатрах, чтобы его смогли посмотреть зрители по всей стране», — заявил продюсер картины Федор Бондарчук.

«Мы уверены, что в текущих условиях именно благодаря онлайн-релизу фильм будет по достоинству оценен наибольшим количеством зрителей. Сегодня как никогда важны гибкость, скорость и нестандартные решения. Мы рады, что растущая с каждым днем зрелость онлайн-рынка, а также готовность наших партнеров принимать смелые решения позволили нам найти правильную бизнес-модель и принять это решение в интересах зрителя», — прокомментировала генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

Действие фильма происходит в СССР в 1983 году. На Землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов выжил только один. Что произошло на борту, остается загадкой, но факты указывают на то, что космонавт столкнулся в полете с новой формой жизни и вернулся на Землю не совсем один.