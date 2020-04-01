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Чечню закроют на въезд и выезд

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Чечня закроет наземное и воздушное сообщения с 5 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом глава республики Рамзан Кадыров объявил в прямом эфире Instagram.

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«Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации», — сказал он.

По словам Кадырова, до указанной даты жители Чечни, находящиеся за пределами республики, должны успеть вернуться домой, передает телеканал «Звезда».

Кадыров также добавил, что в республике начнется санитарная обработка, уточняет телеканал «360».

По последним данным, в Чечне коронавирусной инфекцией заразились 10 человек, один скончался.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество погибших достигло 24.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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