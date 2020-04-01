Псковская клиника получит систему ультразвуковой визуализации

В Псковской областной больнице появится универсальная система ультразвуковой визуализации. Аукцион на поставку оборудования в клинику объявлен на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта — 13,998 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств субъектов России, уточняет Псковская лента новостей.

С помощью устройства можно собирать, отображать и анализировать ультразвуковые изображения во время экстракорпоральных и интракорпоральных процедур.

Аукцион проведут 14 апреля. Оборудование должны поставить в течение 15 рабочих дней после подписания заказчиком акта об исполнении обязательств по госконтракту.