Звание «Заслуженный доброволец» учредили в Псковской области

В Псковской области учредили звания «Заслуженный меценат», «Заслуженный наставник» и «Заслуженный доброволец». Депутаты внесли изменения в региональный закон о наградах.

Как уточняет Псковская лента новостей, звание «Заслуженный меценат» может быть присвоено не более чем трем гражданам в течение календарного года. Звания «Заслуженный наставник» и «Заслуженный доброволец» присваиваются без ограничения количества граждан. При присвоении вручаются соответствующие нагрудные знаки и удостоверения к ним.

Разработчики законопроекта предложили выплачивать пособие в размере 10 тыс. рублей тем, кто удостоен звания «Почетный гражданин Псковской области».

Утратившей силу признали норму, которая устанавливала ограничение количества граждан для награждения медалью «За заслуги перед Псковской областью». В действующей редакции закона прописывалось ограничение не более трех граждан.