Медицинские маски будут бесплатно раздавать в Пскове и Великих Луках

Около 500 тыс. медицинских масок поступят в Псковскую область в конце следующей недели. Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» выделит 5,2 млн рублей на покупку около 200 тыс. штук. Еще 300 тыс. масок заказала администрация региона.

Бесплатную раздачу масок в Пскове и Великих Луках «Единая Россия» организует с помощью региональных общественников и волонтеров, передает Псковская лента новостей.

19 марта медики рассказали, что можно использовать в качестве альтернативы медицинской маске. Ее можно сделать из бинта или закрыться от чихающих и кашляющих шарфом. Эксперты предупреждают, что коронавирус передается через слизистые, потому необходимо защищать глаза.