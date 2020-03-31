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Специальные контейнеры для пластиковых бутылок появились в Пскове

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В Пскове установили 53 сетчатых контейнера нового образца для пластиковых бутылок. Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов оценивает работу регоператора по вывозу мусора как удовлетворительную.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в сетки-контейнеры надо выбрасывать только пластик с маркировкой 01, PET, ПЭТ. Вывоз бутылок будет проходить раз в неделю. 30 марта в прямом эфире ПАИ-live директор оператора по обращению с ТКО в Псковской области — компании «Экопром» Сергей Пайст отметил, что хотя в регионе появились контейнеры для сбора пластиковых бутылок, он не может назвать конкретных сроков, когда введут раздельный сбор мусора.

15 января президент России Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию призвал сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.

Глава государства отметил необходимость кардинально снизить объем отходов на полигонах и предложил ввести раздельный сбор мусора. Также Путин выступил с инициативой расширить с 2021 года экологическую ответственность производителей и импортеров товаров и упаковок, когда они сами несут расходы по их утилизации.

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