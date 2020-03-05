Эксперт рассказала об особенностях утилизации пластика

Руководитель московского отделения движения «РазДельный Сбор» Валерия Коростелева разъяснила, как правильно утилизировать пластик.

По ее словам, в контейнеры с надписью «Пластик» можно выбрасывать только пластиковые бутылки, канистры и флаконы, которые, как правило, делают из двух материалов — полиэтилена низкого давления и полиэтилентерефталата.

«Все остальное — пластмассовые ведра, тазы, коробки, контейнеры, рентгеновские снимки, целлофановые пакеты, пленку, трубочки, стаканчики, крышки, фломастеры, CD- и DVD-диски, фольгу — нет, их можно относить только в специализированные пункты приема», — цитирует Коростелеву сайт aif.ru.

Она отметила, что у каждого из 100 видов пластика своя температура плавления, горения, а также способы переработки, а на сортировочных линиях, где применяется ручной труд, никто не будет смотреть на маркировку.

15 января президент России Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию призвал сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.

Глава государства отметил необходимость кардинально снизить объем отходов на полигонах и предложил ввести раздельный сбор мусора. Также Путин выступил с инициативой расширить с 2021 года экологическую ответственность производителей и импортеров товаров и упаковок, когда они сами несут расходы по их утилизации.