Минприроды предложило отменить сборы с граждан за раздельный мусор

Министерство природы России подготовило проект концепции расширенной ответственности производителя, предусматривающий отмену сборов с граждан за утилизацию раздельных отходов, сообщает РБК в воскресенье, 8 марта.

В министерстве считают, что бизнес может самостоятельно утилизировать товары и упаковку вместо уплаты сбора при наличии у компании инфраструктуры для утилизации. В ином случае юридическому лицу предлагается за один-два года создать собственные мощности для утилизации отходов и зачесть эти инвестиции в счет уплаты экосбора. Кроме этого, Минприроды предложило разработать разные тарифы экосбора для разных видов упаковки.

Целью этой инициативы является увеличение средств, которые поступают в бюджет от утилизации отходов. В настоящий момент эта сумма не превышает 2,5 млрд рублей в год в виде экосбора при ожидаемом поступлении около 136 млрд рублей в год. Это связано с тем, что положение, которое существует в России с 2014 года о расширенной ответственности производителя для стимулирования утилизации товаров, на практике в настоящий момент не работает. По словам авторов новой концепции, некоторые компании фальсифицируют отчетность либо не предоставляют ее вообще.

15 января президент России Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию призвал сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.

Глава государства отметил необходимость кардинально снизить объем отходов на полигонах и предложил ввести раздельный сбор мусора. Также Путин выступил с инициативой расширить с 2021 года экологическую ответственность производителей и импортеров товаров и упаковок, когда они сами несут расходы по их утилизации.