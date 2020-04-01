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В Брянской области обнаружили 26 артиллерийских снарядов

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Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружены в Брянской области. Саперы обезвредили 26 артиллерийских снарядов.

Сообщение об обнаружении боеприпасов поступило из Брасовского района. Склад со снарядами был найден в местном лесу. Прибывшие на место специалисты установили, что речь идет об артснарядах калибра 88 мм. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Саперы вывезли боеприпасы за пределы населенного пункта и уничтожили.

Ранее сообщалось, что в Московской области были обнаружены шесть снарядов времен Великой Отечественной войны на территории четырех городских округов.

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