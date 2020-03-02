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Оружие и боеприпасы изъяли у фальшивомонетчиков в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге задержаны двое подозреваемых в сбыте поддельных купюр. Во время обысков в съемной квартире мужчин обнаружили травматическое оружие, боеприпасы и наркотическое вещество.

По данным правоохранительных органов, двое уроженцев бывших союзных республик приехали в Свердловскую область из Ханты-Мансийского автономного округа на автомобиле Volkswagen в конце 2019 года, а в конце января 2020 года в Первоуральске и Каменске-Уральском были выявлены шесть поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Все банкноты были изготовлены схожим образом, при осмотре их трудно отличить от настоящих денег. У подделок имелись защитная лента и водяные знаки. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В ходе следствия было установлено, что приезжие приобрели в интернете не менее 20 поддельных купюр и планировали сбыть их. По факту выявления фальшивок возбуждено уголовное дело.

Дома у подозреваемых обнаружили боеприпасы, травматический пистолет, наркотическое вещество, а также банковские карты, зарегистрированные на других людей. Подозреваемые взяты под арест.

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